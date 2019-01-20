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Трамп предложил Конгрессу сделку по миграции

Новости » Политика    20.01.2019 - 00:31
Трамп предложил Конгрессу сделку по миграции
Фото: Дональд Трамп (Yuri Gripas / Reuters)

Однако от планов построить стену на границе с Мексикой Трамп не отказывается

В субботу президент США Дональд Трамп предложил Конгрессу новую сделку, чтобы разблокировать работу правительства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на nbcnews.

Вместе с тем, от планов построить стену на границе с Мексикой он не отказывается.

По словам Трампа, сделка обеспечит трехлетнюю защиту мигрантов, которые были незаконно ввезены в страну.

Так, соглашение предусматривает 5,7 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

"Этот план решает непосредственный кризис. И это обеспечивает гуманитарную помощь, обеспечивает реальную безопасность границ и немедленно открывает наше федеральное правительство", - сказал Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что новая встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и лидера Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ына состоится в феврале 2019 года. 

Добавим, что Южная Корея поддерживает переговоры США и КНДР по денуклеаризации, намекнув, что частичное снятие санкций Соединенных Штатов с Северной Кореи могли бы ускорить процесс денуклеаризации.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиМексикаКонгресс СШАДональд Трамп
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