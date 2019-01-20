Трамп предложил Конгрессу сделку по миграции

Однако от планов построить стену на границе с Мексикой Трамп не отказывается
В субботу президент США Дональд Трамп предложил Конгрессу новую сделку, чтобы разблокировать работу правительства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на nbcnews.
Вместе с тем, от планов построить стену на границе с Мексикой он не отказывается.
По словам Трампа, сделка обеспечит трехлетнюю защиту мигрантов, которые были незаконно ввезены в страну.
Так, соглашение предусматривает 5,7 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой.
"Этот план решает непосредственный кризис. И это обеспечивает гуманитарную помощь, обеспечивает реальную безопасность границ и немедленно открывает наше федеральное правительство", - сказал Трамп.
Напомним, ранее сообщалось, что новая встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и лидера Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ына состоится в феврале 2019 года.
Добавим, что Южная Корея поддерживает переговоры США и КНДР по денуклеаризации, намекнув, что частичное снятие санкций Соединенных Штатов с Северной Кореи могли бы ускорить процесс денуклеаризации.