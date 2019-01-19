В Белом доме сообщили, когда Трамп встретится с Ким Чен Ыном

Фото: Ким Чен Ын и Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

Точная дата встречи еще не названа: но она состоится в феврале

Новая встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и лидера Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ына состоится в феврале 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылко на агенство dpa.

Как объявили в Белом доме по результатам нынешней встречи со специальным посланником Ким Чен Ына генералом Ким Ен Чхолом, новые переговоры между Дональдом Трампом и лидером КНДР состоятся в конце февраля. О месте проведения саммита объявят позже.

"Президент ожидает встречи с председателем Кимом в месте, которое будет объявлено позднее", - сообщила пресс-лужба Белого дома.

Южнокорейские СМИ заявили, что переговорщик о КНДР, возможно, передал президенту США письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына.



Отметим, что перед встречей Трампа с северокорейским переговорщиком генералом Ким Ен Чхолом Белый дом заявил: "Они обсудят отношения между двумя странами и дальнейший прогресс в окончательной, полностью проверенной денуклеаризации Северной Кореи".

Напомним, ранее источники CNN сообщили, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын могут провести личную встречу в Бангкоке, Ханое и Гавайях.

Добавим, что Южная Корея поддерживает переговоры США и КНДР по денуклеаризации, намекнув, что частичное снятие санкций Соединенных Штатов с Северной Кореи могли бы ускорить процесс денуклеаризации.