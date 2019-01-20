ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Трамп запропонував Конгресу угоду з міграції

Новини » Політика    20.01.2019 - 00:31
Трамп запропонував Конгресу угоду з міграції
Фото: Дональд Трамп (Yuri Gripas / Reuters)

Однак від планів побудувати стіну на кордоні з Мексикою Трамп не відмовляється

В суботу президент США Дональд Трамп запропонував Конгресу нову угоду, щоб розблокувати роботу уряду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на nbcnews.

Разом з тим, від планів побудувати стіну на кордоні з Мексикою він не відмовляється.

За словами Трампа, угода забезпечить трирічний захист мигрантів, які були незаконно ввезені в країну.

Так, угода передбачає 5,7 млрд доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

"Цей план вирішує безпосередню кризу. І це забезпечує гуманітарну допомогу, забезпечує реальну безпеку кордонів і негайно відкриває наш федеральний уряд", - сказав Трамп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нова зустріч президента Сполучених Штатів Дональда Трампа і лідера Північної Кореї КНДР Кім Чен Ина відбудеться у лютому 2019 року.

Додамо, що Південна Корея підтримує переговори США і КНДР з денуклеаризації, натякнувши, що часткове зняття санкцій Сполучених Штатів з Північної Кореї могли б прискорити процес денуклеаризації.

Тихоокеанське партнерство відкрили для нових учасників Трамп обіцяє "велику заяву" про безпеку на кордоні
Новини України Сполучені Штати АмерикиМексикаКонгресс СШАДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся