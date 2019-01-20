Трамп запропонував Конгресу угоду з міграції

Фото: Дональд Трамп (Yuri Gripas / Reuters)

Однак від планів побудувати стіну на кордоні з Мексикою Трамп не відмовляється

В суботу президент США Дональд Трамп запропонував Конгресу нову угоду, щоб розблокувати роботу уряду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на nbcnews.

Разом з тим, від планів побудувати стіну на кордоні з Мексикою він не відмовляється.

За словами Трампа, угода забезпечить трирічний захист мигрантів, які були незаконно ввезені в країну.

Так, угода передбачає 5,7 млрд доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

"Цей план вирішує безпосередню кризу. І це забезпечує гуманітарну допомогу, забезпечує реальну безпеку кордонів і негайно відкриває наш федеральний уряд", - сказав Трамп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нова зустріч президента Сполучених Штатів Дональда Трампа і лідера Північної Кореї КНДР Кім Чен Ина відбудеться у лютому 2019 року.

Додамо, що Південна Корея підтримує переговори США і КНДР з денуклеаризації, натякнувши, що часткове зняття санкцій Сполучених Штатів з Північної Кореї могли б прискорити процес денуклеаризації.