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Трамп предложил Ирану передать США похищенного бывшего агента ФБР

Новости » Политика     11.11.2019 - 08:41
Трамп предложил Ирану передать США похищенного бывшего агента ФБР
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Трамп назвал доступные Ирану хороший и "очень плохой" шаги

Президент США Дональд Трамп заявил, что если подтвердится информация о том, что Иран продолжает обогащать уран, это станет очень плохим шагом. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Трамп также предложил Ирану передать США похищенного бывшего агента ФБР Роберта Левинсона, который пропал без вести в Иране около 12 лет назад.

"Если Иран сможет передать США похищенного бывшего агента ФБР Роберта Левинсона, который пропал без вести в Иране около 12 лет назад, это будет очень позитивным шагом. В то же время, судя по информации и предположениям, Иран обогащал и обогащает уран. Это может стать очень плохим шагом!" - написал Трамп.

Трамп предложил Ирану передать США похищенного бывшего агента ФБР

Добавим, Роберт Левинсон работал на ФБР и специализировался на российской организованной преступности. Информация о его похищении появилась в 2007 году. В заявлении директора ФБР Джеймса Коми от 9 марта сказано, что "8 марта 2007 года Левинсон отправился на иранский остров Киш, и с тех пор его местонахождение, состояние здоровья и обстоятельства его исчезновения не известны".

Напомним, США ввели санкции против строительного сектора Ирана. Американский госсекретарь Майк Помпео считает, что новые санкции позволят сохранить надзор за гражданской ядерной программой Ирана.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиФБРИранДональд Трамп
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