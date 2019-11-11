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Трамп запропонував Ірану передати США викраденого колишнього агента ФБР

Новини » Політика     11.11.2019 - 08:41
Трамп запропонував Ірану передати США викраденого колишнього агента ФБР
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Трамп назвав доступні Ірану хороші і "дуже погані" кроки

Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо підтвердиться інформація про те, що Іран продовжує збагачувати уран, це стане дуже поганим кроком. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

Трамп також запропонував Ірану передати США викраденого колишнього агента ФБР Роберта Левінсона, який пропав без вісті в Ірані близько 12 років тому.

"Якщо Іран зможе передати США викраденого колишнього агента ФБР Роберта Левінсона, який пропав без вісті в Ірані близько 12 років тому, це буде дуже позитивним кроком. У той же час, судячи з інформації і припущеннями, Іран збагачував і збагачує уран. Це може стати дуже поганим кроком!" - написав Трамп.

Трамп запропонував Ірану передати США викраденого колишнього агента ФБР

Додамо, Роберт Левінсон працював на ФБР і спеціалізувався на російській організованій злочинності. Інформація про його викрадення з'явилася в 2007 році. У заяві директора ФБР Джеймса Комі від 9 березня сказано, що "8 березня 2007 року Левінсон відправився на іранський острів Кіш, і з тих пір його місцезнаходження, стан здоров'я та обставини його зникнення не відомі".

Нагадаємо, США ввели санкції проти будівельного сектора Ірану. Американський держсекретар Майк Помпео вважає, що нові санкції дозволять зберегти нагляд за громадянської ядерною програмою Ірану.

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