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Трамп просил генпрокурора признать разговор с Зеленским законным, - WP

Новости » Политика     07.11.2019 - 09:09
Трамп просил генпрокурора признать разговор с Зеленским законным, - WP
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Генпрокурор отказался выполнять просьбу Трампа

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обращался к генпрокурору Уильяму Барру с просьбой признать телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским законным. Об этом сообщает американское издание The Washington Post.

По данным собеседников издания, около 25 сентября, когда стенограмма разговора президентов была обнародована, Трамп попросил Барра провести специальную пресс-конференцию и заявить, что в разговоре нет никаких нарушений. Однако Барр отказался выполнять такую просьбу главы Белого дома.

Сам американский президент отрицает информацию издания. Трамп утверждает, что не обращался к Барру с просьбой провести пресс-конференцию по Украине.

"История в The Washington Post, конечно, подхваченная фейковым CNN, сообщающим о том, что "президент Трамп попросил генпрокурора Барра провести разъяснительную пресс-конференцию по Украине". Это абсолютная неправда и еще одна фэйковая новость из анонимных источников, которые не существуют", - написал президент США в Twitter.

Трамп просил генпрокурора признать разговор с Зеленским законным, - WP

Напомним, ранее сообщалось, что в США назвали имя возможного сотрудника разведки, который пожаловался на телефонный разговор Трампа с Зеленским. Вероятно, информатором является Эрик Чарамелла, который работает аналитиком в ЦРУ. Имя информатора было раскрыто в частном порядке во время дачи показаний в Палате представителей.

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