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Трамп поблагодарил Волкера за дачу показаний в Конгрессе

Новости » В мире     07.11.2019 - 05:53
Трамп поблагодарил Волкера за дачу показаний в Конгрессе
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Расследование в рамках процедуры импичмента Трамп назвал охотой на ведьм

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность бывшему спецпредставителю по вопросам Украины Курту Волкеру за его показания в Конгрессе США. Об этом Трамп в среду, 6 ноября, написал у себя в Twitter.

Ситуацию с расследованием в рамках процедуры импичмента Трамп назвал охотой на ведьм.

"Спасибо Курту Волкеру, представителю США в Украине, который сказал в своем выступлении в Конгрессе, опубликованном только что: "Вы спросили, какие разговоры у меня были об этом quid pro quo, et cetra (услуга за услугу и тому подобное - ред.). Ничего, потому что я не знал, что существует услуга за услугу". Охота на ведьм!" - написал Трамп.

Напомним, 5 ноября комитеты Конгресса Соединенных Штатов опубликовали две стенограммы, полученных в рамках расследования по вопросу об импичменте президента США Дональда Трампа. Речь о расшифровках показаний Курта Волкера и посла США в ЕС Гордона Сондленда.

В частности, Волкер заявил конгрессменам, что Трамп не увязывал проведение встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и расследование обвинений, связанных с выборами 2016 года.

Как известно, в сентябре президенту США Дональду Трампу объявили о начале импичмента из-за телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден.

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