Трамп правий. Генсек НАТО висловився щодо претензій США на Грендандію

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bild .

"Коли йдеться про оборону в Арктиці, Трамп має рацію. Що я вважаю дуже добре, так це те, що прем’єр-міністр Данії негайно почав переговори з президентом Трампом. По суті, йшлося про високу актуальність оборони на крайній півночі", - сказав він.

За словами Рютте, це стосується не лише Гренландії, а й Ісландії, Норвегії, Фінляндії, Швеції та Канади.

"Ми всі повинні працювати разом, щоб захистити території. І Трамп правий", - підкреслив генсек НАТО.