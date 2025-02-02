Трамп правий. Генсек НАТО висловився щодо претензій США на Грендандію
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте згодився з президентом США Дональдом Трампом щодо Гренландії. Зокрема, у питанні оборони.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bild.
"Коли йдеться про оборону в Арктиці, Трамп має рацію. Що я вважаю дуже добре, так це те, що прем’єр-міністр Данії негайно почав переговори з президентом Трампом. По суті, йшлося про високу актуальність оборони на крайній півночі", - сказав він.
За словами Рютте, це стосується не лише Гренландії, а й Ісландії, Норвегії, Фінляндії, Швеції та Канади.
"Ми всі повинні працювати разом, щоб захистити території. І Трамп правий", - підкреслив генсек НАТО.
Позиція Трампа щодо Гренландії
Президент США Дональд Трамп ще під час першої каденції свого президентства заявляв, що хоче купити Гренландію. Перемігши на президентських виборах у 2024 році, Трамп не полишив цю ідею.
Нещодавно наміри Трампа щодо Гренландії підтвердив державний секретар США Марко Рубіо. За його словами, Трамп серйозно налаштований на купівлю острова Гренландія, який зараз перебуває у складі Данії і це є "його пріоритетом".
Своєю чергою, в НАТО планують запропонувати президенту США Дональду Трампу компроміс щодо Гренландії. В Альянсі сподіваються, що це знизить напруженість навколо дискусій про острів.
Докладніше про те, що стоїть за "планами" Трампа щодо Гренландії - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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