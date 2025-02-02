Трамп прав. Генсек НАТО высказался по претензиям США на Грендандию

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте согласился с президентом США Дональдом Трампом по Гренландии. В частности, в вопросе обороны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bild .

"Когда речь идет об обороне в Арктике, Трамп прав. Что я считаю очень хорошо, так это то, что премьер-министр Дании немедленно начал переговоры с президентом Трампом. По сути, речь шла о высокой актуальности обороны на крайнем севере", - сказал он.

По словам Рютте, это касается не только Гренландии, но и Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции и Канады.

"Мы все должны работать вместе, чтобы защитить территории. И Трамп прав", - подчеркнул генсек НАТО.