У НАТО хочуть запропонувати Трампу компроміс через його зазіхання на Гренландію, - ЗМІ

У НАТО планують запропонувати президенту США Дональду Трампу компроміс щодо Гренландії. В Альянсі сподіваються, що це знизить напруженість навколо дискусій про острів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt .

Джерела в НАТО розповіли DPA, що Альянс хоче запропонувати Трампу значне розширення військової присутності в Арктиці.

Гренландія є важливою через свої багаті сировинні ресурси і як база для військового контролю над Арктикою. До того ж судноплавні шляхи стають більш доступними, принаймні влітку, оскільки кліматичні зміни посилюються.

Як зазначають ЗМІ, ця ініціатива обговорюється з Трампом на неформальних переговорах. Підставою для посилення присутності НАТО в Арктиці можуть стати нові оборонні плани, ухвалені у 2023 році. Це засекречені документи, які передбачають посилення потенціалу стримування та оборони також і на крайній півночі.

Зараз США вже використовують космічну базу Пітуффік в Гренландії. Ця база, серед іншого, підтримує системи попередження про ракетний напад, протиракетну оборону і місії космічного спостереження. Військові сили Данії також присутні у Гренландії.

Видання додає, що дебати щодо Гренландії є небезпечними для НАТО. Альянс має побоюватися за свій авторитет, а з іншого боку було б катастрофою, якби США вийшли з НАТО через таку суперечку.