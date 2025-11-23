Трамп прагне миру між Росією та Україною і підштовхує до цього сторони, - сенатор Грем

За словами Грема, президент Трамп, прагнучи миру у війні між Росією та Україною, зробить це, підштовхуючи обидві сторони.

"Він забезпечить, щоб Україна була вільною, суверенною державою з потужною здатністю захищатися від майбутньої агресії. Занадто багато було принесено в жертву, щоб будь-які переговори призвели до іншого результату", - висловився він.

Ліндсі Грем зауважив, що за завершенням цієї війни пильно стежать, і це не може спонукати інших до майбутньої агресії.

Також він ще раз нагадав, що українські діти, викрадені путінською Росією, повинні бути безпечно повернуті додому.