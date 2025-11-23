RU

Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Трамп стремится к миру между Россией и Украиной и подталкивает к этому стороны, - Грэм

Фото: сенатор-республиканец Линдси Грэм (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Сенатор-республиканец Линдси Грэм уверен, что президент США Дональд Трамп подтолкнет к миру Россию и Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Грэма в соцсети Х.

По словам Грэма, президент Трамп, стремясь к миру в войне между Россией и Украиной, сделает это, подталкивая обе стороны.

"Он обеспечит, чтобы Украина была свободным, суверенным государством с мощной способностью защищаться от будущей агрессии. Слишком много было принесено в жертву, чтобы любые переговоры привели к другому результату", - высказался он.

Линдси Грэм заметил, что за завершением этой войны пристально следят, и это не может побудить других к будущей агрессии.

Также он еще раз напомнил, что украинские дети, похищенные путинской Россией, должны быть безопасно возвращены домой.

 

Инициативы Линдси Грэма

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм пригрозил, что если Россия не вернет похищенных украинских детей, он будет продвигать законопроект о признании РФ государством-спонсором терроризма. Он назвал похищение Россией украинских детей "мерзким и варварским преступлением".

Также Линдси Грэм является соавтором законопроекта о введении 500% пошлин на импорт в США товаров из стран, покупающих российские нефть, нефтепродукты, природный газ или уран. Документ предусматривает как первичные, так и вторичные санкции против России и лиц, поддерживающих агрессию Кремля против Украины.

Документ призван ослабить экономику России и склонить российского диктатора Владимира Путина к переговорам о завершении войны в Украине.

