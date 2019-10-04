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Трамп был скептически настроен ко встрече с Зеленским, - Волкер

Новости » Политика    04.10.2019 - 20:14
Трамп был скептически настроен ко встрече с Зеленским, - Волкер
Фото: Курт Волкер (УНИАН)

Трамп также считал Украину коррумпированной страной

Экс-спецпредставитель Госдепартамента США в Украине Курт Волкер во время показаний в Конгрессе заявил, что президент Дональд Трамп не хотел встречаться с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание BuzzFeed, которое опубликовало ремарки показаний Волкера.

Волкер сказал в Конгрессе, что он встретился с Трампом в мае и предложил американскому лидеру пригласить Зеленского в Белый дом, утверждая при этом, что новый украинский президент может помочь побороть коррупцию в стране. Но, по словам Волкера, Трамп тогда был "очень скептически" настроен к Зеленскому.

"Он сказал, что Украина - коррумпированная страна, полная "ужасных людей". Он сказал, что "они пытались меня сбросить". Во время этого разговора он ссылался на разговоры с мэром Джулиани", - сказал Волкер.

Он также добавил, что несмотря на позитивные новости и рекомендации, которые опубликовали официальные лица США о новом украинском президенте, Трамп глубоко укоренился негативным взглядом на Украину.

"Он, очевидно, получал другую информацию из других источников, включая мэра Джулиани, которая была более негативной, что заставило его сохранить этот негативный взгляд", - отметил Волкер.

Напомним, ранее Трамп заявил, что не хотел бы давать деньги коррумпированной стране, имея в виду Украину. Кроме того, американский президент заблокировал выделение военной помощи Украине.

Также РБК-Украина сообщало, что Волкер советовал Джулиани осторожно относиться к информации украинских источников в расследовании относительно Байденов.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДональд Трамп
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