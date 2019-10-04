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Трамп хочет голосования за импичмент без предоставления документов о связях с Украиной

Новости » В мире    04.10.2019 - 22:08
Трамп хочет голосования за импичмент без предоставления документов о связях с Украиной
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Речь идет о документах, которые подтверждают давление Трампа на украинскую власть

Президент США Дональд Трамп планирует отправить письмо спикеру Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси относительно документов, которые от Белого дома требуют демократы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщается, в письме речь пойдет о том, что от администрации президента не могут требовать документы, пока Палата представителей не проведет голосования, чтобы начать расследование в отношении импичмента.

Согласно процедуре, если Палата представителей поддержит импичмент, то эта инициатива окажется в Сенате, где Республиканская партия имеет большинство.

Трамп убежден, что палата представителей США, скорее всего, проголосует за импичмент.

"Демократы, к сожалению, имеют там голоса. Хотя даже большинство из них не уверены, что должны это делать", - сказал американский лидер.

Также отмечается, что 2 октября Демократы в Палате представителей пригрозили Белому дому принудительным получением записей, связанных с возможным давлением президента Трампа на Зеленского.

"За последние несколько недель комитеты несколько раз пытались получить в добровольном порядке ответы на наши запросы о предоставлении документов, но Белый дом отказался принять не это, и даже дать ответ комитетам", - сообщалось в письме.

Также РБК-Украина сообщало, что Трамп был скептически настроен ко встрече с Зеленским. Он считал Украину коррумпированной страной и игнорировал сообщения официальных лиц, что с Зеленским следует встретиться.

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