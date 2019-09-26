Трамп лично отменил визит вице-президента США на инаугурацию Зеленского

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Вместо вице-президента американскую делегацию возглавил министр энергетики Рик Перри

Президент Соединеных Штатов Америки Дональд Трамп распорядился, чтобы вице-президент Майк Пенс отменил запланированный визит в Украину на инаугурацию Владимира Зеленского. Об этом говорится в жалобе сотрудника разведки США на разговор между Трампом и Зеленским.

Информатор посчитал, что нужно сообщить об этом факте, поскольку, по его мнению, это может быть связано с общими усилиями по давлению на руководство Украины.

"Я узнал от американских чиновников, что 14 мая или около того президент проинструктировал вице-президента Пенса отменить его запланированную поездку в Украину на инаугурацию Зеленского 20 мая", - говорится в тексте.

Вместо вице-президента американскую делегацию возглавил министр энергетики Рик Перри.

Как отметил сотрудник спецслужб, таким образом президент США якобы хотел показать, что он не хочет встречаться с Зеленским, пока не увидит, какую линию поведения выберет украинский президент.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в США опубликовали жалобу сотрудника разведки на разговор между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Информатор заявил, что чиновники Белого дома были "глубоко обеспокоены" телефонным разговором, который состоялся между лидерами двух государств 25 июля этого года.