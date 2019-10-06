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Трамп подзвонив Зеленському на прохання міністра Перрі

Новини » Суспільство    06.10.2019 - 03:30
Трамп подзвонив Зеленському на прохання міністра Перрі
Фото: Володимир Зеленський і Дональд Трамп (president.gov.ua)

Американський президент заявив, що не хотів говорити з українським лідером

Президент США Дональд Трамп заявив, що погодився в липні на бесіду з президентом України Володимиром Зеленським тільки на прохання американського міністра енергетики Ріка Перрі. Про це Трамп заявив республіканцям в Палаті представників Конгресу США, пише Axios.

Зазначається, що таку інформацію повідомляють джерела, знайомі із змістом закритій телефонної бесіди Трампа та його однопартійців, що відбулася в п'ятницю.

"Мало хто знає, що я навіть не хотів дзвонити Зеленському. Єдина причина, по якій я подзвонив, це прохання Ріка. Щось про завод по зріджуванню природного газу", - сказав Трамп.

Видання зазначає, що американський лідер, можливо, прагне дистанціюватися від відповідальності за проведену телефонну розмову або перекласти її на міністра Перрі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп особисто розпорядився, щоб віце-президент Майк Пенс скасував запланований візит в Україну на інавгурацію Володимира Зеленського. Тоді замість віце-президента американську делегацію очолив міністр енергетики Рік Перрі.

РБК-Україна писало, що Трамп був скептично налаштований до зустрічі з Зеленським. Він вважав Україну корумпованою країною і ігнорував повідомлення офіційних осіб, що з Зеленським слід зустрітися.

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Новини України Дональд ТрампВолодимир Зеленський
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