Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины-2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "НВ".

Как сообщила корреспондент "НВ" Кристина Бердинских, которая находится в штабе Владимира Зеленского, президент США Дональд Трамп позвонил Владимиру Зеленскому и поздравил его с победой на выборах президента Украины.

Отметим, по результатам второго тура Центральная избирательная комиссия обработала 15% протоколов. Пока лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский, за него отдали голоса 73,01% украинцев. Действующий президент Петр Порошенко - на втором месте, за него проголосовали 24,65% граждан.

Напомним, посольство США в Украине после публикации промежуточных результатов выборов 2019 поздравило с победой Владимира Зеленского. В частности, в посольстве назвали Зеленского новоизбранным президентом и поблагодарили всех, кто способствовал обеспечению мирных президентских выборов.