Трамп привітав Зеленського з перемогою на виборах

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп привітав Володимира Зеленського з перемогою на вибори президента України-2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "НВ".

Як повідомила кореспондент "НВ" Христина Бердинських, яка знаходиться в штабі Володимира Зеленського, президент США Дональд Трамп зателефонував Зеленському і привітав його з перемогою на виборах президента України.

Зазначимо, за результатами другого туру Центральна виборча комісія опрацювала 15% протоколів. Поки лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський, за нього віддали голоси 73,01% українців. Чинний президент Петро Порошенко - на другому місці, за нього проголосували 24,65% громадян.

Нагадаємо, посольство США в Україні після публікації проміжних результатів виборів 2019 привітали з перемогою Володимира Зеленського. Зокрема, в посольстві назвали Зеленського новообраним президентом і подякували всім, хто сприяв забезпеченню мирних президентських виборів.