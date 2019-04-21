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Посольство США надеется на сотрудничество с Зеленским

Новости » Политика    21.04.2019 - 22:45
Посольство США надеется на сотрудничество с Зеленским
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Посольство США поздравило Зеленского с победой на выборах

Посольство США в Украине после публикации промежуточных результатов выборов 2019 поздравило с победой Владимира Зеленского. Об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.

В частности, в посольстве назвали Зеленского новоизбранным президентом и поблагодарили всех, кто способствовал обеспечению мирных президентских выборов.

"Мы благодарим президента Петра Порошенко за усилия, которые он приложил за последние пять лет для укрепления безопасности Украины, процветания и демократии, а также для укрепления наших двусторонних отношений. Мы надеемся на продолжение крепкого партнерства между Украиной и США с новоизбранным президентом Зеленским", - говорится в сообщении.

Посольство США надеется на сотрудничество с Зеленским

 

Напомним, по результатам подсчета 2% голосов лидирует Владимир Зеленский, за которого проголосовали 71,28% украинцев. В то же время действующий президент Петр Порошенко набирает 26,38% голосов.

После публикации данных экзит-полов премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что выборы президента прошли свободно и демократично.

"Поздравляю Владимира Зеленского. Победителя, за которого отдали свои голоса большинство украинцев", - написал он в Facebook.

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