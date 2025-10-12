Трамп поза грою: республіканці шукають нову стратегію для перемоги у двох ключових перегонах
Республіканці борються за губернаторські посади в Нью-Джерсі та Вірджинії, намагаючись використати розчарування виборців і випередити демократів перед проміжними виборами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg.
Так, у переддень проміжних виборів у США Республіканська партія знову демонструє оптимізм щодо шансів виграти губернаторські посади в лівих штатах Нью-Джерсі та Вірджинії.
Результати цих перегонів можуть дати підказки про майбутню динаміку проміжних виборів і вплив на контроль над Конгресом.
Напружена боротьба у Нью-Джерсі
У Нью-Джерсі республіканець Джек Чіаттареллі змагається з демократкою Мікі Шеррілл.
Раніше Чіаттареллі вже наближався до перемоги, але тоді йому не вистачило лише трьох голосів. Це було у 2021 році.
Наразі опитування показують, що Шеррілл випереджає його з невеликим відривом. Республіканці намагаються скористатися невдоволенням виборців високими комунальними тарифами та податками. Демократи ж витрачають на кампанію значно більше - на 16 мільйонів доларів більше, ніж їхні опоненти, зокрема через підтримку зовнішніх організацій та асоціацій губернаторів-демократів.
Важливі перегони у Вірджинії
У Вірджинії колишня представниця демократів Абігейл Спанбергер змагається з республіканцем Вінсом Ерл-Сірсом.
Спанбергер має фінансову перевагу: на її рахунку понад 41 мільйон доларів проти 17 мільйонів у Ерл-Сірса.
Республіканці намагаються підірвати кампанію Спанбергер, пов’язуючи її з контроверсійним кандидатом на посаду генерального прокурора, Джоном Джонсом. Початок дострокового голосування у вересні ускладнює будь-які зміни у кандидатах, адже тисячі людей вже віддали свої голоси.
Вплив Трампа та стратегія партій
Президент США Дональд Трамп не бере активну участь у кампаніях у Нью-Джерсі та Вірджинії, хоча підтримав Чіаттареллі під час праймеріз через соцмережі.
Таким чином, республіканцям потрібно мобілізувати широкий спектр виборців, включаючи робітничий клас і небілих американців, без того, щоб кампанія виглядала як "трампівська".
А от для демократів ці вибори стали тестом для поміркованих кандидатів, здатних підтримати партію після 2024 року та привернути увагу до місцевих проблем.
Нинішні губернаторські перегони в США сприймаються суспільством як індикатор політичного настрою перед проміжними виборами 2026 року. Результати цих виборів покажуть, наскільки республіканці здатні зберегти контроль над Конгресом та впливати на порядок денний Трампа.
