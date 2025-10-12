Трамп вне игры: республиканцы ищут новую стратегию для победы в двух ключевых гонках
Республиканцы борются за губернаторские должности в Нью-Джерси и Вирджинии, пытаясь использовать разочарование избирателей и опередить демократов перед промежуточными выборами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg.
Так, в преддверии промежуточных выборов в США Республиканская партия снова демонстрирует оптимизм относительно шансов выиграть губернаторские должности в левых штатах Нью-Джерси и Вирджинии.
Результаты этой гонки могут дать подсказки о будущей динамике промежуточных выборов и влияние на контроль над Конгрессом.
Напряженная борьба в Нью-Джерси
В Нью-Джерси республиканец Джек Чиаттарелли соревнуется с демократкой Мики Шеррилл.
Ранее Чиаттарелли уже приближался к победе, но тогда ему не хватило всего трех голосов. Это было в 2021 году.
Сейчас опросы показывают, что Шеррилл опережает его с небольшим отрывом. Республиканцы пытаются воспользоваться недовольством избирателей высокими коммунальными тарифами и налогами. Демократы же тратят на кампанию значительно больше - на 16 миллионов долларов больше, чем их оппоненты, в частности из-за поддержки внешних организаций и ассоциаций губернаторов-демократов.
Важные гонки в Вирджинии
В Вирджинии бывшая представительница демократов Абигейл Спанбергер соревнуется с республиканцем Винсом Эрл-Сирсом.
Спанбергер имеет финансовое преимущество: на ее счету более 41 миллиона долларов против 17 миллионов у Эрл-Сирса.
Республиканцы пытаются подорвать кампанию Спанбергер, связывая ее с контроверсионным кандидатом на должность генерального прокурора, Джоном Джонсом. Начало досрочного голосования в сентябре затрудняет любые изменения в кандидатах, ведь тысячи людей уже отдали свои голоса.
Влияние Трампа и стратегия партий
Президент США Дональд Трамп не принимает активное участие в кампаниях в Нью-Джерси и Вирджинии, хотя поддержал Чиаттарелли во время праймериз через соцсети.
Таким образом, республиканцам нужно мобилизовать широкий спектр избирателей, включая рабочий класс и небелых американцев, без того, чтобы кампания выглядела как "трамповская".
А вот для демократов эти выборы стали тестом для умеренных кандидатов, способных поддержать партию после 2024 года и привлечь внимание к местным проблемам.
Нынешняя губернаторская гонка в США воспринимается обществом как индикатор политического настроения перед промежуточными выборами 2026 года. Результаты этих выборов покажут, насколько республиканцы способны сохранить контроль над Конгрессом и влиять на повестку дня Трампа.
Напомним, Трамп начал новую фазу торговой войны с Китаем.
Накануне он объявил о введении дополнительных 100% тарифов на импорт из Китая и новых ограничений на экспорт критически важного программного обеспечения, которые вступят в силу 1 ноября.