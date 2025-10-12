ua en ru
Трамп вне игры: республиканцы ищут новую стратегию для победы в двух ключевых гонках

США, Воскресенье 12 октября 2025 00:29
Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Республиканцы борются за губернаторские должности в Нью-Джерси и Вирджинии, пытаясь использовать разочарование избирателей и опередить демократов перед промежуточными выборами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg.

Так, в преддверии промежуточных выборов в США Республиканская партия снова демонстрирует оптимизм относительно шансов выиграть губернаторские должности в левых штатах Нью-Джерси и Вирджинии.

Результаты этой гонки могут дать подсказки о будущей динамике промежуточных выборов и влияние на контроль над Конгрессом.

Напряженная борьба в Нью-Джерси

В Нью-Джерси республиканец Джек Чиаттарелли соревнуется с демократкой Мики Шеррилл.

Ранее Чиаттарелли уже приближался к победе, но тогда ему не хватило всего трех голосов. Это было в 2021 году.

Сейчас опросы показывают, что Шеррилл опережает его с небольшим отрывом. Республиканцы пытаются воспользоваться недовольством избирателей высокими коммунальными тарифами и налогами. Демократы же тратят на кампанию значительно больше - на 16 миллионов долларов больше, чем их оппоненты, в частности из-за поддержки внешних организаций и ассоциаций губернаторов-демократов.

Важные гонки в Вирджинии

В Вирджинии бывшая представительница демократов Абигейл Спанбергер соревнуется с республиканцем Винсом Эрл-Сирсом.

Спанбергер имеет финансовое преимущество: на ее счету более 41 миллиона долларов против 17 миллионов у Эрл-Сирса.

Республиканцы пытаются подорвать кампанию Спанбергер, связывая ее с контроверсионным кандидатом на должность генерального прокурора, Джоном Джонсом. Начало досрочного голосования в сентябре затрудняет любые изменения в кандидатах, ведь тысячи людей уже отдали свои голоса.

Влияние Трампа и стратегия партий

Президент США Дональд Трамп не принимает активное участие в кампаниях в Нью-Джерси и Вирджинии, хотя поддержал Чиаттарелли во время праймериз через соцсети.

Таким образом, республиканцам нужно мобилизовать широкий спектр избирателей, включая рабочий класс и небелых американцев, без того, чтобы кампания выглядела как "трамповская".

А вот для демократов эти выборы стали тестом для умеренных кандидатов, способных поддержать партию после 2024 года и привлечь внимание к местным проблемам.

Нынешняя губернаторская гонка в США воспринимается обществом как индикатор политического настроения перед промежуточными выборами 2026 года. Результаты этих выборов покажут, насколько республиканцы способны сохранить контроль над Конгрессом и влиять на повестку дня Трампа.

Напомним, Трамп начал новую фазу торговой войны с Китаем.

Накануне он объявил о введении дополнительных 100% тарифов на импорт из Китая и новых ограничений на экспорт критически важного программного обеспечения, которые вступят в силу 1 ноября.

