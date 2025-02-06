Держсекретар США відмовився брати участь у саміті G20 в Південній Африці

Держсекретар США Марко Рубіо не буде присутній на саміті "Групи двадцяти" (G20), що відбудеться в Йоганнесбурзі 20-21 лютого. Причиною його відмови є політика Південно-Африканської Республіки, що нині головує в організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку чиновника у соцмережі Х.

"Я не поїду на саміт G20 в Йоганнесбурзі. Південна Африка робить дуже погані речі, - експропріює приватну власність, використовує G20 для просування "солідарності, рівності та сталого розвитку". Іншими словами: DEI (Diversity, Equity and Inclusion - різноманітність, рівність та інклюзивність, - ред.) та боротьба зі зміною клімату", - написав Рубіо.

Він також зазначив, що його робота полягає у просуванні національних інтересів Америки, а не витрачанні грошей платників податків чи плекання антиамериканізму.

У 2025 році в G20 головує Південно-Африканська Республіка (ПАР). Влада країни обрала гаслом "Солідарність, рівність та стійкість".

На листопад у Йоганнесбурзі запланований саміт лідерів "Групи двадцяти", після чого головування перейде до Сполучених Штатів.