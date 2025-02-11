Трамп пояснив, за яких умов угоду про припинення вогню з ХАМАС буде скасовано
Президент США Дональд Трамп заявив, що угоду про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС має бути скасовано, якщо ХАМАС не звільнить усіх заручників до полудня суботи. Він додав, що рішення також залежатиме від Ізраїлю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
"Якщо вони (заручники - ред) не будуть тут, почнеться справжнє пекло", - сказав Трамп.
У такий спосіб президент США відповів на заяву ХАМАС про те, що угруповання відкладатиме звільнення заручників у секторі Газа після того, як бойовики звинуватили Ізраїль у порушенні тритижневого припинення вогню.
Трамп підкреслив, що після звільнення трьох явно виснажених заручників 8 лютого, настав час Ізраїлю вимагати звільнення всіх заручників до полудня суботи або ж відновити війну.
Він також заявив, що остаточне рішення буде за Ізраїлем, але на запитання, чи долучаться США до відповіді бойовикам, якщо заручників не буде звільнено, Трамп додав: "ХАМАС зрозуміє, що я маю на увазі".
Звільнення заручників і позиція ХАМАС
Нагадаємо, угруповання ХАМАС хоче відкласти звільнення заручників, заплановане на 15 лютого, звинувачуючи Ізраїль у невиконанні угоди про припинення вогню. Ізраїль вважає це порушенням перемир'я.
За словами спікера "Бригад Аль-Кассама" Худайфи Кахлута, Ізраїль нібито затримує повернення переміщених мешканців Сектора Газа і відкриває по них вогонь, а також перешкоджає надходженню гуманітарної допомоги.
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