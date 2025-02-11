ua en ru
Вт, 11 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Трамп пояснив, за яких умов угоду про припинення вогню з ХАМАС буде скасовано

Вівторок 11 лютого 2025 03:32
UA EN RU
Трамп пояснив, за яких умов угоду про припинення вогню з ХАМАС буде скасовано Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Михайло Шилін

Президент США Дональд Трамп заявив, що угоду про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС має бути скасовано, якщо ХАМАС не звільнить усіх заручників до полудня суботи. Він додав, що рішення також залежатиме від Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

"Якщо вони (заручники - ред) не будуть тут, почнеться справжнє пекло", - сказав Трамп.

У такий спосіб президент США відповів на заяву ХАМАС про те, що угруповання відкладатиме звільнення заручників у секторі Газа після того, як бойовики звинуватили Ізраїль у порушенні тритижневого припинення вогню.

Трамп підкреслив, що після звільнення трьох явно виснажених заручників 8 лютого, настав час Ізраїлю вимагати звільнення всіх заручників до полудня суботи або ж відновити війну.

Він також заявив, що остаточне рішення буде за Ізраїлем, але на запитання, чи долучаться США до відповіді бойовикам, якщо заручників не буде звільнено, Трамп додав: "ХАМАС зрозуміє, що я маю на увазі".

Звільнення заручників і позиція ХАМАС

Нагадаємо, угруповання ХАМАС хоче відкласти звільнення заручників, заплановане на 15 лютого, звинувачуючи Ізраїль у невиконанні угоди про припинення вогню. Ізраїль вважає це порушенням перемир'я.

За словами спікера "Бригад Аль-Кассама" Худайфи Кахлута, Ізраїль нібито затримує повернення переміщених мешканців Сектора Газа і відкриває по них вогонь, а також перешкоджає надходженню гуманітарної допомоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАС Сполучені Штати Америки Ізраїль Дональд Трамп Сектор Газа
NEWS
Зеленський відвідає Мюнхен, але переговори проходитимуть в кулуарах, - голова MSC
Зеленський відвідає Мюнхен, але переговори проходитимуть в кулуарах, - голова MSC
DAILY
"Ви для РФ витратний матеріал". Як ФСБ вербують "підривників" ТЦК і що чекає на терористів
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ви для РФ витратний матеріал". Як ФСБ вербують "підривників" ТЦК і що чекає на терористів