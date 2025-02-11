Трамп объяснил, при каких условиях соглашение о прекращении огня с ХАМАС будет отменено

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС должно быть отменено, если ХАМАС не освободит всех заложников к полудню субботы. Он добавил, что решение также будет зависеть от Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

"Если они (заложники - ред) не будут здесь, начнется настоящий ад", - сказал Трамп.

Таким образом президент США ответил на заявление ХАМАС о том, что группировка будет откладывать освобождение заложников в секторе Газа после того, как боевики обвинили Израиль в нарушении трехнедельного прекращения огня.

Трамп подчеркнул, что после освобождения трех явно истощенных заложников 8 февраля, пришло время Израилю потребовать освобождения всех заложников к полудню суботты или же возобновить войну.

Он также заявил, что окончательное решение будет за Израилем, но на вопрос, присоединятся ли США к ответу боевикам, если заложники не будут освобождены, Трамп добавил: "ХАМАС поймет, что я имею в виду".