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ХАМАС погрожує відкласти звільнення заручників. Ізраїль відреагував

Понеділок 10 лютого 2025 19:32
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ХАМАС погрожує відкласти звільнення заручників. Ізраїль відреагував Фото: Ісраель Кац, голова Міноборони Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Бойовики ХАМАС хочуть відкласти звільнення заручників, яке заплановано на суботу, 15 лютого. Ізраїль вважає це порушенням перемир'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Погрози ХАМАС

Спікер "Бригад Аль-Кассама" Худайфа Кахлут, відомий під псевдонімом Абу Обейда, звинуватив Ізраїль у невиконанні угоди про припинення вогню протягом трьох останніх тижнів.

За його словами, Ізраїль нібито затримує повернення переміщених мешканців Сектору Газа на північ анклаву і відкриває по них вогонь, а також перешкоджає надходженню гуманітарної допомоги. Тому ХАМАС вимагає "ретроактивної компенсації", інакше звільнення заручників не відбудеться до подальшого повідомлення.

Відповідь Ізраїлю

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац підкреслив, що такі погрози бойовиків - це "явне порушення перемир'я".

"Я наказав ЦАХАЛу підготуватися на найвищому рівні до будь-якого можливого сценарію в Секторі Газа і захистити (прикордонні - ред.) населені пункти. Ми не повернемося до реальності 7 жовтня", - зазначив він.

Перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС

Нагадаємо, станом на зараз між Ізраїлем і ХАМАС діє режим припинення вогню. У межах перемир'я Ізраїль звільняє палестинських ув'язнених, а ХАМАС - заручників, які, зокрема, були захоплені під час нападу на Ізраїль у жовтні 2023 року.

Зокрема, 7 жовтня стало відомо, що ХАМАС передав Ізраїлю трьох заручників.

Учора, 9 листопада, президент США Дональд Трамп допустив зрив перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС. Він пояснив це тим, що заручники, яких відпускають бойовики, виглядають так, ніби вони пережили Голокост.

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