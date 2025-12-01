Трамп пояснив, чому написав пост про закриття повітряного простору над Венесуелою

Так, Трамп заявив журналістам, що його попередження вчора в соціальних мережах були завтра повітряний простір Венесуели слід вважати закритим, не є сигналом про неминучість авіаудару.

"Не вичитуйте з цього нічого особливого"", - сказав він.

Також Мадуро заявив, що зробив попередження про повітряний простір, "оскільки ми вважаємо Венесуелу не дуже дружньою країною".

Ще з'ясувалося, що Трамп поговорив із венесуельським лідером Ніколасом Мадуро телефоном. За кілька хвилин після того, як глава Білого дому підтвердив телефонну розмову, Мадуро вперше за кілька днів з'явився на публіці, поклавши край спекуляціям у країні щодо його втечі.