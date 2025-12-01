RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Трамп объяснил, почему написал пост о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Американский лидер Дональд Трамп объяснил свой пост о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой, а также выяснилось, что он поговорил с главой этой страны Николасом Мадуро по телефону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Так, Трамп заявил журналистам, что его предупреждение вчера в социальных сетях были завтра воздушное пространство Венесуэлы следует считать закрытым, не является сигналом о неизбежности авиаудара.

"Не вычитывайте из этого ничего особенного"", - сказал он.

Также Мадуро заявил, что сделал предупреждение о воздушном пространстве, "поскольку мы считаем Венесуэлу не очень дружественной страной".

Еще выяснилось, что Трамп поговорил с венесуэльским лидером Николасом Мадуро по телефону. Через несколько минут после того, как глава Белого дома подтвердил телефонный разговор, Мадуро впервые за несколько дней появился на публике, положив конец спекуляциям в стране о его бегстве.

 

 

Борьба Трампа с Венесуэлой

Как известно, Дональд Трамп объявил войну наркотикам и наркокартелям, сосредоточенных также в Венесуэле.

Таким образом в разговоре с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро президент США пригрозил ему применить силу, если тот не покинет пост добровольно.

По информации СМИ, в телефонном разговоре президенты обсуждали требования об амнистии для Николаса Мадуро, его помощников и членов их семей. Сейчас они занесены в санкционные списки США и находятся в стране под уголовным преследованием.

Отметим, на днях написал гневный пост в соцсетях в отношении Мадуро.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВенесуэлаДональд ТрампНиколас Мадуро