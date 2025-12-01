Трамп объяснил, почему написал пост о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой

Американский лидер Дональд Трамп объяснил свой пост о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой, а также выяснилось, что он поговорил с главой этой страны Николасом Мадуро по телефону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Так, Трамп заявил журналистам, что его предупреждение вчера в социальных сетях были завтра воздушное пространство Венесуэлы следует считать закрытым, не является сигналом о неизбежности авиаудара.
"Не вычитывайте из этого ничего особенного"", - сказал он.
Также Мадуро заявил, что сделал предупреждение о воздушном пространстве, "поскольку мы считаем Венесуэлу не очень дружественной страной".
Еще выяснилось, что Трамп поговорил с венесуэльским лидером Николасом Мадуро по телефону. Через несколько минут после того, как глава Белого дома подтвердил телефонный разговор, Мадуро впервые за несколько дней появился на публике, положив конец спекуляциям в стране о его бегстве.
Как известно, Дональд Трамп объявил войну наркотикам и наркокартелям, сосредоточенных также в Венесуэле.
Таким образом в разговоре с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро президент США пригрозил ему применить силу, если тот не покинет пост добровольно.
По информации СМИ, в телефонном разговоре президенты обсуждали требования об амнистии для Николаса Мадуро, его помощников и членов их семей. Сейчас они занесены в санкционные списки США и находятся в стране под уголовным преследованием.
Отметим, на днях написал гневный пост в соцсетях в отношении Мадуро.