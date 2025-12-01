ua en ru
Трамп пояснив, чому написав пост про закриття повітряного простору над Венесуелою

Понеділок 01 грудня 2025 04:09
UA EN RU
Трамп пояснив, чому написав пост про закриття повітряного простору над Венесуелою Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Американський лідер Дональд Трамп пояснив свій пост про закриття повітряного простору над Венесуелою, а також з'ясувалося, що він поговорив із главою цієї країни Ніколасом Мадуро телефоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Так, Трамп заявив журналістам, що його попередження вчора в соціальних мережах були завтра повітряний простір Венесуели слід вважати закритим, не є сигналом про неминучість авіаудару.

"Не вичитуйте з цього нічого особливого"", - сказав він.

Також Мадуро заявив, що зробив попередження про повітряний простір, "оскільки ми вважаємо Венесуелу не дуже дружньою країною".

Ще з'ясувалося, що Трамп поговорив із венесуельським лідером Ніколасом Мадуро телефоном. За кілька хвилин після того, як глава Білого дому підтвердив телефонну розмову, Мадуро вперше за кілька днів з'явився на публіці, поклавши край спекуляціям у країні щодо його втечі.

Боротьба Трампа з Венесуелою

Як відомо, Дональд Трамп оголосив війну наркотикам і наркокартелям, зосереджених також у Венесуелі.

Таким чином у розмові з лідером Венесуели Ніколасом Мадуро президент США пригрозив йому застосувати силу, якщо той не залишить посаду добровільно.

За інформацією ЗМІ, у телефонній розмові президенти обговорювали вимоги щодо амністії для Ніколаса Мадуро, його помічників і членів їхніх сімей. Наразі вони занесені до санкційних списків США і перебувають у країні під кримінальним переслідуванням.

Зазначимо, днями написав гнівний пост у соцмережах щодо Мадуро.

