Трамп объяснил, почему написал пост о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой

Американский лидер Дональд Трамп объяснил свой пост о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой, а также выяснилось, что он поговорил с главой этой страны Николасом Мадуро по телефону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Так, Трамп заявил журналистам, что его предупреждение вчера в социальных сетях были завтра воздушное пространство Венесуэлы следует считать закрытым, не является сигналом о неизбежности авиаудара.

"Не вычитывайте из этого ничего особенного"", - сказал он.

Также Мадуро заявил, что сделал предупреждение о воздушном пространстве, "поскольку мы считаем Венесуэлу не очень дружественной страной".

Еще выяснилось, что Трамп поговорил с венесуэльским лидером Николасом Мадуро по телефону. Через несколько минут после того, как глава Белого дома подтвердил телефонный разговор, Мадуро впервые за несколько дней появился на публике, положив конец спекуляциям в стране о его бегстве.