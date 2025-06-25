Трамп пояснив, чому не може зупинити війну РФ проти України

Обіцянки Трампа

Нагадаємо, Дональд Трамп обіцяв зупинити війну РФ проти України за 24 години ще під час передвиборчих перегонів у США.

Уже після його інавгурації спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог заявляв, що він хоче знайти рішення для миру між Україною і РФ протягом 100 днів.

Незважаючи на те, що Україна і Росія відтоді провели два раунди переговорів у Стамбулі, значного прогресу на шляху до миру поки що немає.

Під час діалогу дві воюючі країни лише домовилися про великі обміни полоненими. Останній станом на зараз раунд такого обміну відбувся 20 червня.

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