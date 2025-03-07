Трамп обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години, але не уточнював день, - Келлог

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог пожартував про обіцянки американського лідера Дональда Трампа завершити російсько-українську війну за 24 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Келлога на заході Ради з міжнародних відносин.

У Келлога поцікавилися, які зміни в політиці Росії спостерігають США, якщо Москва продовжує висувати одні й ті самі вимоги для завершення війни проти України.

"Зараз лідери (США та РФ, - ред.) почали говорити, це велика зміна. Звичайно, росіяни зроблять великий список їхніх вимог, але це початок, це не кінцева точка", - відповів спецпредставник Трампа.

Келлог також нагадав заяву Трампа про те, що Україна потенційно може повернути якусь частину своєї території.

"Пам'ятаєте, президент Трамп говорив, що завершить війну за 24 години. Але він не сказав, у який день", - пожартував Келлог.