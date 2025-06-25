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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Трамп объяснил, почему не может остановить войну РФ против Украины

Фото: Дональд Трамп, президент США (nato.int)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп считает, что остановить войну РФ против Украины сложно из-за проблем в отношениях с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге.

Трамп отметил, что его обещание завершить войну России против Украины в течение 24 часов после инаугурации являлось сарказмом. 

"Война в Украине сложнее, чем кто-либо мог представить себе. Владимир Путин более сложный человек и, к сожалению, у меня были проблемы с президентом Зеленским. И это сложнее, чем любая война", - добавил президент. 

Обещания Трампа

Напомним, Дональд Трамп обещал остановить войну РФ против Украины за 24 часа еще во время предвыборной гонки в США.

Уже после его инаугурации спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог заявлял, что он хочет найти решение для мира между Украиной и РФ в течение 100 дней.

Несмотря на то, что Украина и Россия с тех пор провели два раунда переговоров в Стамбуле, значительного прогресса на пути к миру пока нет.

В ходе диалога две воюющие страны только договорились о больших обменах пленными. Последний по состоянию на сейчас раунд такого обмена прошел 20 июня.

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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампВойна в Украине