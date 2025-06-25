Трамп объяснил, почему не может остановить войну РФ против Украины

Обещания Трампа

Напомним, Дональд Трамп обещал остановить войну РФ против Украины за 24 часа еще во время предвыборной гонки в США.

Уже после его инаугурации спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог заявлял, что он хочет найти решение для мира между Украиной и РФ в течение 100 дней.

Несмотря на то, что Украина и Россия с тех пор провели два раунда переговоров в Стамбуле, значительного прогресса на пути к миру пока нет.

В ходе диалога две воюющие страны только договорились о больших обменах пленными. Последний по состоянию на сейчас раунд такого обмена прошел 20 июня.

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