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Трамп повністю зняв морську блокаду з Ірану

20:42 18.06.2026 Чт
2 хв
Кораблі США отримали раптовий наказ Трампа
aimg Сергій Козачук
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Війська США повністю припинили дію морської блокади портів та прибережних районів Ірану відповідно до розпорядження американського президента.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявило Центральне командування США (CENTCOM) на своїй офіційній сторінці в Х.

Що передбачає рішення

Американські військові сили більше не перешкоджають транзиту будь-яких цивільних чи вантажних суден, які заходять до іранських портів або виходять з них через Аравійську та Оманську затоки.

Усі військові заходи, спрямовані на забезпечення цієї блокади, за розпорядженням президента США Дональда Трампа наразі повністю припинені.

Попри це, потужні військові кораблі Сполучених Штатів залишаться в регіоні. Вони контролюватимуть ситуацію, аби забезпечити дотримання та повну чинність усіх аспектів досягнутої угоди.

Читайте також: В Тегерані заявили, що угода зі США принесла більше безпеки, ніж війна

Угода США та Ірану

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати та Іран повторно підписали меморандум про взаєморозуміння щодо припинення війни та відкриття Ормузької протоки, який уже офіційно набрав чинності.

Церемонія підписання мала відбутися у Швейцарії, проте сторони ухвалили рішення про швидшу реалізацію домовленостей.

У Тегерані позитивно оцінили результати перемовин, наголосивши, що угода зі США принесла більше безпеки, аніж продовження бойових дій. Завдяки досягнутому дипломатичному компромісу та оголошеному перемир'ю у Лівані понад половина внутрішньо переміщених осіб змогли повернутися до своїх домівок уже в першу добу.

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ІранДональд ТрампСполучені Штати АмерикиОрмузька протокаБлизький Схід