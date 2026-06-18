В Тегерані заявили, що угода зі США принесла більше безпеки, ніж війна

Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф виступив з важливою промовою, в якій детально описав внутрішні механізми геополітичного протистояння з високими ставками, назвавши дипломатію продовженням активної боротьби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Royanews .

Дипломатія повернула безпеку

Галібаф наголосив, що головною метою будь-якої державної стратегії має бути досягнення її основних національних цілей та відновлення базової стабільності.

Він зазначив, що хоча він постійно підтримував зв'язок з військовими командирами на місцях, готуючись до неминучого удару, приголомшливий успіх дипломатичного каналу зрештою змінив результат, негайно повернувши безпеку в регіон.

Відчутний успіх цієї дипломатичної перемоги вже видно на місцях у Лівані, сказав Галібаф.

Спікер іранського парламенту наголосив, що протягом перших 24 годин після оголошеного перемир'я понад 50 відсотків громадян, які були переміщені через важкі бої, вже успішно повернулися до своїх домівок.

Завершуючи своє висловлювання, Галібаф віддав належне професійному персоналу Міністерства закордонних справ Ірану за виконання складних дипломатичних маневрів, водночас наголосивши, що його власний підхід залишається корінним у його досвіді як солдата.

"У мене є досвід дипломатичної роботи, але дипломатія - не моя професія", - підсумував він.

" Я боєць, але з духом і культурою воїна я також йду шляхом дипломатії", - додав політик.