Трамп полностью снял морскую блокаду с Ирана

Что предусматривает решение

Американские вооруженные силы больше не препятствуют транзиту любых гражданских или грузовых судов, заходящих в иранские порты или выходящих из них через Аравийский и Оманский заливы.

Все военные меры, направленные на обеспечение этой блокады, по распоряжению президента США Дональда Трампа в настоящее время полностью приостановлены.

Несмотря на это, мощные военные корабли Соединенных Штатов останутся в регионе. Они будут контролировать ситуацию, чтобыобеспечить соблюдение и полную силу всех аспектов достигнутого соглашения.

Соглашение между США и Ираном

Напомним, ранее Соединенные Штаты и Иран вновь подписали меморандум о взаимопонимании относительно прекращения войны и открытия Ормузского пролива, который уже официально вступил в силу.

Церемония подписания должна была состояться в Швейцарии, однако стороны приняли решение об ускоренной реализации договоренностей.