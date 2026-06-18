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Трамп полностью снял морскую блокаду с Ирана

20:42 18.06.2026 Чт
2 мин
Корабли США получили внезапный приказ Трампа
aimg Сергей Козачук
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Войска США полностью прекратили морскую блокаду портов и прибрежных районов Ирана в соответствии с распоряжением президента США.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM) на своей официальной странице в Х.

Что предусматривает решение

Американские вооруженные силы больше не препятствуют транзиту любых гражданских или грузовых судов, заходящих в иранские порты или выходящих из них через Аравийский и Оманский заливы.

Все военные меры, направленные на обеспечение этой блокады, по распоряжению президента США Дональда Трампа в настоящее время полностью приостановлены.

Несмотря на это, мощные военные корабли Соединенных Штатов останутся в регионе. Они будут контролировать ситуацию, чтобыобеспечить соблюдение и полную силу всех аспектов достигнутого соглашения.

Читайте также: В Тегеране заявили, что соглашение с США принесло больше безопасности, чем война

Соглашение между США и Ираном

Напомним, ранее Соединенные Штаты и Иран вновь подписали меморандум о взаимопонимании относительно прекращения войны и открытия Ормузского пролива, который уже официально вступил в силу.

Церемония подписания должна была состояться в Швейцарии, однако стороны приняли решение об ускоренной реализации договоренностей.

В Тегеране положительно оценили итоги переговоров, отметив, что соглашение с США обеспечило большую безопасность, чем продолжение боевых действий. Благодаря достигнутому дипломатическому компромиссу и объявленному перемирию в Ливане более половины внутренне перемещенных лиц смогли вернуться в свои дома уже в первые сутки.

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