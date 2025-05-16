Трамп повертається до США, не дочекавшись приїзду Путіна до Стамбула

Переговори в Туреччині

Нагадаємо, Володимир Путін запропонував провести прямі переговори з Україною в Стамбулі 15 травня. Потім Трамп зажадав, щоб президент України Володимир Зеленський прийняв цю пропозицію.

Зеленський заявив, що прийде в Туреччину і чекатиме там Путіна. Замість цього Кремль відправив делегацію низького рівня, схожу на ту, яку він відправив у 2022 році для переговорів, які не були серйозними.

Трамп, який перебуває на Близькому Сході, спочатку сказав, що він може здійснити поїздку до Туреччини, якщо мирні переговори відбудуться. Але після того, як Путін відмовився, Трамп спробував згладити збентеження, сказавши: "нічого не станеться, поки ми з Путіним не зустрінемося".

Переговори делегацій України та Росії за участю Туреччини починаються сьогодні в Стамбулі.

Перед зустріччю українська делегація провела зустріч зі США і Туреччиною. Україну на зустрічі зі США і Туреччиною представляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак і глава МЗС Андрій Сибіга. Від Туреччини присутній міністр закордонних справ Хакан Фідан. США представляє державний секретар Марко Рубіо.

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