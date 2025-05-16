Трамп возвращается в США, не дождавшись приезда Путина в Стамбул

Переговоры в Турции

Напомним, Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая. Затем Трамп потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский принял это предложение.

Зеленский заявил, что придет в Турцию и будет ждать там Путина. Вместо этого Кремль отправил делегацию низкого уровня, похожую на ту, которую он отправил в 2022 году для переговоров, которые не были серьезными.

Трамп, который находится на Ближнем Востоке, сначала сказал, что он может совершить поездку в Турцию, если мирные переговоры состоятся. Но после того, как Путин отказался, Трамп попытался сгладить смущение, сказав: "ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся".

Переговоры делегаций Украины и России с участием Турции начинаются сегодня в Стамбуле.

Переде встречей украинская делегация провела встречу с США и Турцией. Украину на встрече с США и Турцией представляет руководитель Офиса президента Андрей Ермак и глава МИД Андрей Сибига. От Турции присутствует министр иностранных дел Хакан Фидан. США представляет государственный секретарь Марко Рубио.

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