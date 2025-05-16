Трамп возвращается в США, не дождавшись приезда Путина в Стамбул
Президент США Дональд Трамп заявил, что возвращается в США после турне по странам Персидского залива. Встреча с Владимиром Путиным не состоится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Посмотрим, что будет с Россией и Украиной. Теперь пора возвращаться домой", - сказал он в Абу-Даби.
Еще накануне Трамп допускал, что может отправиться в Стамбул, куда пригласили на переговоры Владимира Путина.
Трамп заявил, что встретится с Путиным, "как только мы сможем это организовать".
Переговоры в Турции
Напомним, Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая. Затем Трамп потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский принял это предложение.
Зеленский заявил, что придет в Турцию и будет ждать там Путина. Вместо этого Кремль отправил делегацию низкого уровня, похожую на ту, которую он отправил в 2022 году для переговоров, которые не были серьезными.
Трамп, который находится на Ближнем Востоке, сначала сказал, что он может совершить поездку в Турцию, если мирные переговоры состоятся. Но после того, как Путин отказался, Трамп попытался сгладить смущение, сказав: "ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся".
Переговоры делегаций Украины и России с участием Турции начинаются сегодня в Стамбуле.
Переде встречей украинская делегация провела встречу с США и Турцией. Украину на встрече с США и Турцией представляет руководитель Офиса президента Андрей Ермак и глава МИД Андрей Сибига. От Турции присутствует министр иностранных дел Хакан Фидан. США представляет государственный секретарь Марко Рубио.
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