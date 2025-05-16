Трамп возвращается в США, не дождавшись приезда Путина в Стамбул

Президент США Дональд Трамп заявил, что возвращается в США после турне по странам Персидского залива. Встреча с Владимиром Путиным не состоится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Посмотрим, что будет с Россией и Украиной. Теперь пора возвращаться домой", - сказал он в Абу-Даби. Еще накануне Трамп допускал, что может отправиться в Стамбул, куда пригласили на переговоры Владимира Путина. Трамп заявил, что встретится с Путиным, "как только мы сможем это организовать".