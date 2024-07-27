Трамп повернеться до Батлера на мітинг, де пережив замах, - CBC News
Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що повернеться до Батлера, щоб провести новий мітинг. Мова йде про місто, де на нього в липні було скоєно замах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.
У п'ятницю у своїй соцмережі Truth Social Трамп повідомив, що повернеться до округу Батлер (штат Пенсільванія) на мітинг. Захід відбудеться на честь Корі Комператора, застреленого під час мітингу колишнього президента США на території Butler Farm Show 13 липня, а також двох чоловіків, які були поранені.
Кандидат від Республіканської партії не назвав дату та місце мітингу, проте заявив, щоб люди "стежили за подробицями"
Замах на Трампа
Зазначимо, що стрілець 13 липня, ідентифікований як 20-річний Томас Метью Крукс, вбив Корі Комператора і поранив Девіда Датча та Джеймса Копенгейвера, коли відкрив вогонь з даху біля мітингу. Куля також зачепила праве вухо Дональда Трампа.
Згідно з аналізом CBC News, стрілець зробив 8 пострілів менш ніж за 6 секунд, перш ніж був убитий снайпером Секретної служби США.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що у ФБР підтвердили інформацію про те, у вухо колишнього президента США потрапила саме куля. Правоохоронці уточнили, що вона була або ціла або роздроблена на дрібні частини.
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