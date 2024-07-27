Трамп повернеться до Батлера на мітинг, де пережив замах, - CBC News

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що повернеться до Батлера, щоб провести новий мітинг. Мова йде про місто, де на нього в липні було скоєно замах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.

У п'ятницю у своїй соцмережі Truth Social Трамп повідомив, що повернеться до округу Батлер (штат Пенсільванія) на мітинг. Захід відбудеться на честь Корі Комператора, застреленого під час мітингу колишнього президента США на території Butler Farm Show 13 липня, а також двох чоловіків, які були поранені. Кандидат від Республіканської партії не назвав дату та місце мітингу, проте заявив, щоб люди "стежили за подробицями"