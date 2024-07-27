ФБР дало чітку відповідь на запитання, що саме поранило Трампа

ФБР підтвердило в п’ятницю, що у вухо колишнього президента США Дональда Трампа справді влучила куля – "ціла або роздроблена".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

"Те, що вразило колишнього президента Трампа у вухо, — це куля, ціла чи роздроблена на більш дрібні частини, випущена з гвинтівки померлого", — йдеться в заяві агентства.

Ця заяву було зроблено після неоднозначних коментарів на початку тижня від директора ФБР Крістофера Рея, які, здавалося, поставили під сумнів те, чи дійсно у Трампа влучила куля.

Вказані коментарі викликали обурення Трампа та його союзників і ще більше розпалили теорії змови, які процвітали на тлі дефіциту інформації після нападу 13 липня.

Досі чіткої відповіді уникали

Досі федеральні правоохоронні органи, які беруть участь у розслідуванні, включаючи ФБР і Секретну службу, неодноразово відмовлялися надати інформацію про те, що стало причиною травми Трампа. Команда Трампа також відмовилася оприлюднити медичні записи з лікарні, де він вперше проходив лікування.