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ФБР дало чітку відповідь на запитання, що саме поранило Трампа

Субота 27 липня 2024 03:22
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ФБР дало чітку відповідь на запитання, що саме поранило Трампа Фото: експрезидент США Дональд Трапм (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

ФБР підтвердило в п’ятницю, що у вухо колишнього президента США Дональда Трампа справді влучила куля – "ціла або роздроблена".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

"Те, що вразило колишнього президента Трампа у вухо, — це куля, ціла чи роздроблена на більш дрібні частини, випущена з гвинтівки померлого", — йдеться в заяві агентства.

Ця заяву було зроблено після неоднозначних коментарів на початку тижня від директора ФБР Крістофера Рея, які, здавалося, поставили під сумнів те, чи дійсно у Трампа влучила куля.

Вказані коментарі викликали обурення Трампа та його союзників і ще більше розпалили теорії змови, які процвітали на тлі дефіциту інформації після нападу 13 липня.

Досі чіткої відповіді уникали

Досі федеральні правоохоронні органи, які беруть участь у розслідуванні, включаючи ФБР і Секретну службу, неодноразово відмовлялися надати інформацію про те, що стало причиною травми Трампа. Команда Трампа також відмовилася оприлюднити медичні записи з лікарні, де він вперше проходив лікування.

Вчора, 25 липня, Крістофер Рей заявив, що все ще залишаються питання, чи був Трамп під час стрілянини поранений кулею. Рей припустив, що колишнього президента міг зачепити уламок.

ФБР планує викликати Трампа на допит по цій справі.

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ФБР Дональд Трамп
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