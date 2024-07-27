Трамп вернется в Батлер на митинг, где пережил покушение, - CBC News
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что вернется в Батлер, чтобы провести новый митинг. Речь идет о городе, где на него в июле было совершено покушение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News.
В пятницу в своей соцсети Truth Social Трамп сообщил, что вернется в округ Батлер (штат Пенсильвания) на митинг. Мероприятие произойдет в честь Кори Комператора, который был застрелен во время митинга бывшего президента США на территории Butler Farm Show 13 июля, а также двух мужчин, которые были ранены.
Кандидат от Республиканской партии не назвал дату и место митинга, однако заявил, чтобы люди "следили за подробностями"
Покушение на Трампа
Отметим, что стрелок 13 июля, идентифицированный как 20-летний Томас Мэтью Крукс, убил Кори Комператора и ранил Дэвида Датча и Джеймса Копенгейвера, когда открыл огонь с крыши возле митинга. Пуля также задела правое ухо Дональда Трампа.
Согласно анализу CBC News, стрелок произвел 8 выстрелов менее чем за 6 секунд, прежде чем был убит снайпером Секретной службы США.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в ФБР подтвердили информацию о том, в ухо бывшего президента США попала именно пуля. Правоохранители уточнили, что она была либо целая, либо раздробленная на мелкие части.
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