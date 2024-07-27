Трамп вернется в Батлер на митинг, где пережил покушение, - CBC News

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что вернется в Батлер, чтобы провести новый митинг. Речь идет о городе, где на него в июле было совершено покушение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News.

В пятницу в своей соцсети Truth Social Трамп сообщил, что вернется в округ Батлер (штат Пенсильвания) на митинг. Мероприятие произойдет в честь Кори Комператора, который был застрелен во время митинга бывшего президента США на территории Butler Farm Show 13 июля, а также двух мужчин, которые были ранены. Кандидат от Республиканской партии не назвал дату и место митинга, однако заявил, чтобы люди "следили за подробностями"