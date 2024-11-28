У Трамп вимагатимуть припинення вогню на час переговорів України та Росії, - CNN

Хоча деталі стратегії все ще опрацьовуються, чиновники Трампа швидше за все наполягатимуть на припиненні вогню на ранньому етапі, щоб тимчасово заморозити конфлікт, поки обидві сторони ведуть переговори, кажуть джерела.

Чиновники адміністрації Трампа також, як очікується, наполягатимуть на тому, щоб європейські союзники та НАТО взяли на себе більшу частину тягаря спільного несення витрат на підтримку України.

"Нам потрібно довести це до відповідального кінця, - сказав Уолц Fox у вихідні. - Нам потрібно відновити стримування, відновити світ і випередити ці сходи ескалації, а не реагувати на неї".

До перемоги на виборах Трамп неодноразово заявляв, що російсько-українська війна не почалася б, якби він був президентом. врегулювати конфлікт за день.

У своїх вересневих президентських дебатах з віцепрезиденткою Камалою Гарріс Трамп відмовився говорити, що він відданий перемозі України над Росією. Пізніше того ж місяця він припустив, що Україна мала "трохи поступитися" Москві, заявивши на передвиборному заході, що "будь-яка угода, навіть найгірша, була б кращою, ніж те, що у нас є зараз".

Плани, які розглядає Уолтц, включають пропозицію Келлога, який був радником з питань національної безпеки у першій адміністрації Трампа.

"Я дуже радий призначити генерала Кейта Келлогга на посаду помічника президента та спеціального представника по Україні та Росії. Кейт зробив видатну військову та ділову кар'єру, включаючи службу на вельми важливих посадах у сфері національної безпеки у моїй першій адміністрації. Він був зі мною з самого початку. Разом ми забезпечимо МИР ЧЕРЕЗ СИЛУ І ЗРОБИМО Америку та весь світ ЗНОВУ БЕЗПЕЧНИМИ!" – написав Трамп.

Плани

План Келлогга передбачає продовження військової допомоги США Україні за умови участі Києва у мирних переговорах з Росією та "формальної політики США щодо досягнення припинення вогню та мирного врегулювання конфлікту в Україні". Тим часом, бажання України вступити в НАТО буде "відкладено" на тривалий період, щоб залучити Росію за стіл переговорів.

Уолц також розглянув окрему пропозицію, схвалену колишнім послом Трампа в Німеччині Ріком Гренеллом. Гренелл раніше висловлював підтримку створенню "автономних регіонів" на території України, хоча й не докладно пояснив, як це виглядатиме.

"Автономні регіони можуть означати багато для багатьох людей, але потрібно опрацювати всі ці деталі", - сказав він агентству Bloomberg у липні.

Інша ідея, яка зараз висувається - дозволити Росії зберегти територію, яку вона утримує зараз, в обмін на членство України в НАТО, хоча, за словами людей, мало хто з оточення Трампа, схоже, горить бажанням запросити Україну до НАТО найближчим часом. Цю думку принаймні частково поділяє адміністрація Байдена, яка заявила, що Україна вступить до НАТО, але тільки після закінчення війни.

Україна була серед питань, які Уолтц обговорив із радником Байдена з національної безпеки Джейком Салліваном під час зустрічі минулого тижня.

Представник перехідного періоду Трампа заявив, що обраний президент має намір покласти край війні.

"Як заявив президент Трамп у ході передвиборчої кампанії, він єдина людина, яка може об'єднати обидві сторони для переговорів про мир і роботу над припиненням війни та припиненням вбивств", - заявив директор з комунікацій Трампа Стівен Чунг.

Поки неясно, як виглядатиме остаточна стратегія

Проте джерела попереджають, що поки "занадто рано" говорити про те, як зрештою виглядатиме стратегія команди Трампа щодо припинення війни в Україні.

Сам Трамп постійно змінює свої позиції та тактику подачі повідомлень, особливо з питань зовнішньої політики, а це означає, що процес планування щодо України, швидше за все, буде нестабільним, відзначило одне джерело, знайоме із внутрішніми обговореннями перехідного періоду.

Президент України Володимир Зеленський заявив раніше цього місяця, що "зі свого боку ми маємо зробити все, щоб ця війна закінчилася наступного року, закінчилася дипломатичними засобами". Проте, він також розкритикував ідею реалізації припинення вогню без гарантій безпеки з боку Заходу.

"Припинення вогню? Ми намагалися це зробити у 2014 році, ми намагалися досягти цього, а потім ми втратили Крим, а потім у нас розпочалася повномасштабна війна у 2022 році", - сказав Зеленський на конференції у Будапешті на початку цього місяця.

Зеленський, який зустрічався з Трампом у Нью-Йорку у вересні, сказав журналістам у Будапешті, що "я вважаю, що президент Трамп справді хоче швидкого рішення" про припинення війни. "Він [Трамп] хоче, щоб цю війну було закінчено. Ми всі хочемо закінчити цю війну, але закінчити її справедливо. Якщо це буде дуже швидко, це буде втрата для України".

"Головоріз" Путін

Союзники Трампа, призначені на найвищі посади у сфері національної безпеки, вже публічно дали зрозуміти, що обраний президент розглядає низку варіантів, щоб посадити Росію та Україну за стіл переговорів, включаючи деякі з них, які, мабуть, суперечать його висловленим раніше поглядам на конфлікт.

Себастьян Горка, якого Трамп нещодавно призначив одним із головних заступників Уолтца, нещодавно назвав президента Росії Володимира Путіна "бандитом" і заявив, що нова адміністрація може збільшити військову допомогу США Україні понад нинішній рівень підтримки, щоб спробувати якнайшвидше покласти край війні.

"Я дам вам одну пораду, про яку згадав президент: він скаже цьому вбивці колишньому полковнику КДБ, цьому головорізу, який керує Російською Федерацією: ви зараз же почнете переговори, інакше допомога, яку ми надали Україні досі, здасться дрібницею. Ось як він змусить цих джентльменів дійти згоди, яка зупинить кровопролиття", - сказав Горка в час недавнього інтерв'ю на Times Radio

Водночас, за словами джерела, знайомого з поточними дискусіями про припинення війни, високопосадовці Трампа очікують, що обраний президент захоче зайняти таку ж жорстку позицію щодо України і може погрожувати відмовити у допомозі, якщо вони не сядуть за стіл переговорів.

В останні тижні адміністрація Байдена дозволила Україні використати американські ракети великої дальності для поразки цілей у глибині Росії. Упродовж кількох місяців Зеленський публічно лобіював у США зелене світло на використання ракет ATACMS, але США пом'якшилися лише в середині листопада.

Рішення було ухвалено незабаром після того, як адміністрація зняла фактичну заборону на роботу американських підрядників в Україні, щоб швидше ремонтувати сучасні системи, такі як винищувачі F-16 та системи протиракетної оборони Patriot.