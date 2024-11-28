У Трампа потребуют прекращения огня на время переговоров Украины и России, - CNN

Хотя детали стратегии все еще прорабатываются, чиновники Трампа, скорее всего, будут настаивать на прекращении огня на раннем этапе, чтобы временно заморозить конфликт, пока обе стороны ведут переговоры, говорят источники.

Чиновники администрации Трампа также, как ожидается, будут настаивать на том, чтобы европейские союзники и НАТО взяли на себя большую часть бремени совместного несения расходов на поддержку Украины.

"Нам нужно довести это до ответственного конца, - сказал Уолц Fox в выходные. - Нам нужно восстановить сдерживание, восстановить мир и опередить эту лестницу эскалации, а не реагировать на нее".

До победы на выборах Трамп неоднократно заявлял, что российско-украинская война не началась бы, если бы он был президентом. Он также клялся положить конец войне, иногда даже заявляя, что остановит многолетний конфликт до вступления в должность. В июле он сказал, что может урегулировать конфликт за один день.

В своих сентябрьских президентских дебатах с вице-президентом Камалой Харрис Трамп отказался говорить, что он привержен победе Украины над Россией. Позже в том же месяце он предположил, что Украина должна была "немного уступить" Москве, заявив на предвыборном мероприятии, что "любая сделка, даже самая худшая, была бы лучше, чем то, что у нас есть сейчас".

Планы, которые рассматривает Уолтц, включают предложение Келлога, который был советником по вопросам национальной безопасности в первой администрации Трампа.

"Я очень рад назначить генерала Кейта Келлогга на должность помощника президента и специального представителя по Украине и России. Кейт сделал выдающуюся военную и деловую карьеру, включая службу на весьма важных должностях в сфере национальной безопасности в моей первой администрации. Он был со мной с самого начала. Вместе мы обеспечим МИР ЧЕРЕЗ СИЛУ и СДЕЛАЕМ Америку и весь мир СНОВА БЕЗОПАСНЫМИ!" - написал Трамп.

Планы

План Келлогга предусматривает продолжение военной помощи США Украине при условии участия Киева в мирных переговорах с Россией и "формальной политики США по достижению прекращения огня и мирного урегулирования конфликта в Украине". Тем временем желание Украины вступить в НАТО будет "отложено" на длительный период, чтобы привлечь Россию за стол переговоров.

Уолц также рассмотрел отдельное предложение, одобренное бывшим послом Трампа в Германии Риком Гренеллом. Гренелл ранее выражал поддержку созданию "автономных регионов" на территории Украины, хотя и не объяснил подробно, как это будет выглядеть.

"Автономные регионы могут означать многое для многих людей, но нужно проработать все эти детали", - сказал он агентству Bloomberg в июле.

Другая идея, которая сейчас выдвигается, - позволить России сохранить территорию, которую она удерживает сейчас, в обмен на членство Украины в НАТО, хотя, по словам людей, мало кто из окружения Трампа, похоже, горит желанием пригласить Украину в НАТО в ближайшее время. Эту точку зрения, по крайней мере, частично разделяет администрация Байдена, которая заявила, что Украина вступит в НАТО, но только после окончания войны.

Украина была среди вопросов, которые Уолтц обсудил с советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном во время встречи на прошлой неделе.

Представитель переходного периода Трампа заявил, что избранный президент намерен положить конец войне.

"Как заявил президент Трамп в ходе предвыборной кампании, он единственный человек, который может объединить обе стороны для переговоров о мире и работы над прекращением войны и прекращением убийств", - заявил директор по коммуникациям Трампа Стивен Чунг.

Пока неясно, как будет выглядеть окончательная стратегия

Тем не менее, источники предупреждают, что пока "слишком рано" говорить о том, как в конечном итоге будет выглядеть стратегия команды Трампа по прекращению войны на Украине.

Сам Трамп постоянно меняет свои позиции и тактику подачи сообщений, особенно по вопросам внешней политики, а это означает, что процесс планирования в отношении Украины, скорее всего, будет нестабильным, отметил один источник, знакомый с внутренними обсуждениями переходного периода.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил ранее в этом месяце, что "со своей стороны мы должны сделать все, чтобы эта война закончилась в следующем году, закончилась дипломатическими средствами". Однако он также раскритиковал идею реализации прекращения огня без гарантий безопасности со стороны Запада.

"Прекращение огня? Мы пытались это сделать в 2014 году, мы пытались достичь этого, а затем мы потеряли Крым, а затем у нас началась полномасштабная война в 2022 году", - сказал Зеленский на конференции в Будапеште в начале этого месяца.

Зеленский, который встречался с Трампом в Нью-Йорке в сентябре, сказал журналистам в Будапеште, что "я считаю, что президент Трамп действительно хочет быстрого решения" о прекращении войны. "Он [Трамп] хочет, чтобы эта война была закончена. Мы все хотим закончить эту войну, но закончить ее справедливо. Если это будет очень быстро, это будет потеря для Украины".

"Головорез" Путин

Союзники Трампа, назначенные на высшие должности в сфере национальной безопасности, уже публично дали понять, что избранный президент рассматривает ряд вариантов, чтобы усадить Россию и Украину за стол переговоров, включая некоторые из них, которые, по-видимому, противоречат его ранее высказанным взглядам на конфликт.

Себастьян Горка, которого Трамп недавно назначил одним из главных заместителей Уолтца, недавно назвал президента России Владимира Путина "бандитом" и заявил, что новая администрация может увеличить военную помощь США Украине сверх нынешнего уровня поддержки, чтобы попытаться как можно скорее положить конец войне.

"Я дам вам один совет, о котором упомянул президент: он скажет этому убийце бывшему полковнику КГБ, этому головорезу, который управляет Российской Федерацией: вы сейчас же начнете переговоры, иначе помощь, которую мы оказали Украине до сих пор, покажется мелочью. Вот как он заставит этих джентльменов прийти к соглашению, которое остановит кровопролитие", - сказал Горка во время недавнего интервью на Times Radio.

В то же время, по словам источника, знакомого с текущими дискуссиями о прекращении войны, высокопоставленные чиновники Трампа ожидают, что избранный президент захочет занять столь же жесткую позицию в отношении Украины и может пригрозить отказать в помощи, если они не сядут за стол переговоров.

В последние недели администрация Байдена разрешила Украине использовать американские ракеты большой дальности для поражения целей в глубине России. В течение нескольких месяцев Зеленский публично лоббировал в США зеленый свет на использование ракет ATACMS, но США смягчились только в середине ноября.

Решение было принято вскоре после того, как администрация сняла фактический запрет на работу американских подрядчиков на Украине, чтобы быстрее ремонтировать современные системы, такие как истребители F-16 и системы противоракетной обороны Patriot.