Трамп потребовал от Китая 10 триллионов долларов из-за пандемии COVID-19 по всему миру

Экс-президент США Дональд Трамп потребовал от Китая 10 триллионов долларов из-за пандемии коронавируса. Он потребовал компенсаций от Китая для всего мира.

Такое заявление Трамп сделал во время своего выступления на Республиканском конгрессе в Гринвилле. Бывший президент США потребовал от Китая компенсаций за пандемию коронавируса.

Трамп утверждает, что Китай должен заплатить 10 триллионов долларов США и всему миру для борьбы с вирусом. Он также заявил, что все страны мира не должны возвращать свои долги Китаю.