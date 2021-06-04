Facebook сократил срок блокировки аккаунтов Трампа до двух лет

Администрация Facebook решила отменить бессрочную блокировку аккаунтов экс-президента США Дональда Трампа. Он сможет начать использовать свои страницы через два года. Отсчет начинается от 7 января 2021 года.

Об этом говорится в пресс-релизе социальной сети .

Как отмечается, Трамп сможет восстановить свои аккаунты в Facebook и Instagram через два года при соблюдении определенных условий. Согласно пресс-релизу, решение принято после критики наблюдательного совета компании за неограниченную блокировку.

"Правление поручило нам пересмотреть решение (о бессрочной блокировке - ред.) и отреагировать соразмерным образом", - отметили в соцсети.

"Мы приостанавливаем его учетные записи на два года начиная с даты первоначальной блокировки - 7 января этого года", - указывается в пресс-релизе.