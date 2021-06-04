Facebook сократил срок блокировки аккаунтов Трампа до двух лет
Администрация Facebook решила отменить бессрочную блокировку аккаунтов экс-президента США Дональда Трампа. Он сможет начать использовать свои страницы через два года. Отсчет начинается от 7 января 2021 года.
Об этом говорится в пресс-релизе социальной сети.
Как отмечается, Трамп сможет восстановить свои аккаунты в Facebook и Instagram через два года при соблюдении определенных условий. Согласно пресс-релизу, решение принято после критики наблюдательного совета компании за неограниченную блокировку.
"Правление поручило нам пересмотреть решение (о бессрочной блокировке - ред.) и отреагировать соразмерным образом", - отметили в соцсети.
"Мы приостанавливаем его учетные записи на два года начиная с даты первоначальной блокировки - 7 января этого года", - указывается в пресс-релизе.
Как сообщало РБК-Украина, аккаунты 45-го президента США Дональда Трампа в социальных сетях Facebook и Instagram были заблокированы после беспорядков в Вашингтоне, которые произошли 6 января. Изначально соцсеть заявила, что учетные записи были заблокированы на неопределенный срок.
Аналогичные решения приняли и другие соцсети. Так, платформа YouTube также заблокировала канал Трампа. Сначала канал заблокировали до 12 января, но потом блокировку продлили на неопределенный срок.
В Twitter заявили, что не планируют восстанавливать доступ Дональда Трампа к социальной сети. Аккаунт 45-го президента США не восстановят, даже если он когда-нибудь снова станет главой Белого дома.