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Facebook сократил срок блокировки аккаунтов Трампа до двух лет

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Вашингтон, Пятница 04 июня 2021 20:14
Facebook сократил срок блокировки аккаунтов Трампа до двух лет Фото: экс-президент США Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Администрация Facebook решила отменить бессрочную блокировку аккаунтов экс-президента США Дональда Трампа. Он сможет начать использовать свои страницы через два года. Отсчет начинается от 7 января 2021 года.

Об этом говорится в пресс-релизе социальной сети.

Как отмечается, Трамп сможет восстановить свои аккаунты в Facebook и Instagram через два года при соблюдении определенных условий. Согласно пресс-релизу, решение принято после критики наблюдательного совета компании за неограниченную блокировку.

"Правление поручило нам пересмотреть решение (о бессрочной блокировке - ред.) и отреагировать соразмерным образом", - отметили в соцсети.

"Мы приостанавливаем его учетные записи на два года начиная с даты первоначальной блокировки - 7 января этого года", - указывается в пресс-релизе.

Как сообщало РБК-Украина, аккаунты 45-го президента США Дональда Трампа в социальных сетях Facebook и Instagram были заблокированы после беспорядков в Вашингтоне, которые произошли 6 января. Изначально соцсеть заявила, что учетные записи были заблокированы на неопределенный срок.

Аналогичные решения приняли и другие соцсети. Так, платформа YouTube также заблокировала канал Трампа. Сначала канал заблокировали до 12 января, но потом блокировку продлили на неопределенный срок.

В Twitter заявили, что не планируют восстанавливать доступ Дональда Трампа к социальной сети. Аккаунт 45-го президента США не восстановят, даже если он когда-нибудь снова станет главой Белого дома.

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