Трамп зажадав від Китаю 10 трильйонів доларів через пандемію COVID-19 по всьому світу
Екс-президент США Дональд Трамп вимагає від Китаю 10 трильйонів доларів через пандемію коронавірусу. Він зажадав компенсацій від Китаю для всього світу.
Про це повідомляти Spiegel.
Таку заяву Трамп зробив під час свого виступу на Республіканському конгресі в Грінвіллі. Колишній президент США вимагає від Китаю компенсацій через пандемію коронавірусу.
Трамп стверджує, що Китай повинен заплатити 10 трильйонів доларів США і всьому світу для боротьби з вірусом. Він також заявив, що всі країни світу не повинні повертати свої борги Китаю.
Він також розкритикував головного вірусолога США Ентоні Фаучі, звинувативши його в тому, що той зробив майже все неправильно під час пандемії і помилився у своїй оцінці походження вірусу. Раніше Фаучі кілька разів висловлював скептицизм з приводу теорії про те, що коронавірус міг вислизнути з лабораторії в Ухані у Китаї
Зазначимо, що походження коронавірусу досі розслідують у США. Цим займається американська розвідка.
Раніше ВООЗ заявила про те, що походження коронавірусу у китайській лабораторії не виключається.