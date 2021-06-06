Трамп зажадав від Китаю 10 трильйонів доларів через пандемію COVID-19 по всьому світу

Екс-президент США Дональд Трамп вимагає від Китаю 10 трильйонів доларів через пандемію коронавірусу. Він зажадав компенсацій від Китаю для всього світу.

Таку заяву Трамп зробив під час свого виступу на Республіканському конгресі в Грінвіллі. Колишній президент США вимагає від Китаю компенсацій через пандемію коронавірусу.

Трамп стверджує, що Китай повинен заплатити 10 трильйонів доларів США і всьому світу для боротьби з вірусом. Він також заявив, що всі країни світу не повинні повертати свої борги Китаю.