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У разведки США есть данные о происхождении коронавируса, - NYT

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Вашингтон, Пятница 28 мая 2021 08:29
У разведки США есть данные о происхождении коронавируса, - NYT Фото: у США есть данные о происхождении коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Американская разведка получила данные о происхождении коронавируса. Однако, их будут еще проверять.

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Как сообщается, имеющаяся информация требует дополнительного компьютерного анализа.

О каких именно данных идет речь, не уточняется. При этом, по словам источников, сотрудники разведки надеются задействовать "колоссальные" компьютерные мощности для установления происхождения вируса.

В четверг президент США Джо Байден заявил, что выпустит отчет о происхождении коронавируса полностью, если не выяснится что-то, чего ему не было известно.

Президент США рассказал, что две разведывательные организации склоняются к тому, что коронавирус возник в результате контакта человека с инфицированным животным, а одна организация считает, что причиной возникновения COVID-19 стала лабораторная авария.

Однако остальные элементы разведывательного сообщества не думают, что имеющейся информации достаточно, чтобы оценить, какая из этих версий более реалистична.

Напомним, в Государственном департаменте США призвали продолжить расследование происхождения коронавируса.

Ранее ВОЗ опубликовала проект доклада о происхождении коронавируса. Эксперты организации назвали наиболее вероятный сценарий передачи коронавируса человеку.

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