Трамп поставив перед ХАМАС дедлайн для відповіді на його мирний план

План США щодо Сектора Гази

Нагадаємо, вчора, 29 вересня, Білий дім оприлюднив мирний план президента Дональда Трампа щодо Сектора Гази, який складається з 20 пунктів.

Такий план передбачає, що Сектором Гази керуватиме аполітичний палестинський комітет під наглядом міжнародного органу - "Ради миру".

При цьому будуть створені Тимчасові міжнародні сили стабілізації (ISF), які відповідатимуть за безпеку в палестинському анклаві.

Також можлива амністія для деяких бойовиків ХАМАС, які погодяться на мирне співіснування і роззброєння.

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху погодився на такий план.