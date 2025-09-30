Трамп поставил перед ХАМАС дедлайн для ответа на его мирный план

"Мы говорим о трех-четырех днях (для ответа ХАМАС - ред.). Посмотрим, как будет. Все арабские страны согласились. Мусульманские страны согласились. Израиль согласился", - подчеркнул Трамп.

По словам американского лидера, он просто ждет ответа боевиков.

"И ХАМАС либо примет это, либо нет. Если нет - это будет очень печальный конец", - добавил он.