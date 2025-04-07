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Трамп поставив Китаю ультиматум і пригрозив 50% тарифами

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США можуть ввести на імпорт з Китаю додаткові 50% тарифи. Це станеться, якщо Пекін не скасує 34% тарифи на американські товари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента США Дональда Трампа в Truth Social.

Трамп написав, що вчора, 6 квітня, Китай запровадив 34% тарифи для США. Пекін проігнорував на його попередження, що будь-яка країна, яка "мститиметься, негайно зіткнеться з новими і значно вищими тарифами".

"Тому, якщо Китай не зніме збільшення (тарифів - ред.) на 34% понад свої вже довгострокові торговельні зловживання до завтра, 8 квітня 2025 року, Сполучені Штати запровадять додаткові тарифи на Китай у розмірі 50%, що набудуть чинності 9 квітня", - додав він.

Також президент запевнив, що до того ж усі переговори з Китаєм, які стосуються запитів Пекіна про зустріч з американськими чиновниками, будуть припинені.

Торгова війна США і Китаю

Нагадаємо, США нещодавно ввели тарифи на імпорт товарів з низки країн. У випадку з Китаєм тарифи становили 34%.

У відповідь Китай також вирішив ввести 34% тарифи на імпорт зі США з 10 квітня. Рішення американського президента в Пекіні назвали "типовим актом одностороннього залякування".

На тлі торгової війни ціни на нафту різко впали. Зокрема, нафта марки Brent тепер коштує 64 долари за барель.

Більш детально про тарифи Трампа - в матеріалі РБК-Україна.

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